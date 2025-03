Sorrisoni finali al Meazza dove l'Inter batte il Monza in rimonta da 0-2 a 3-2 e si porta momentaneamente a +4 dal Napoli. Partita che per quanto creato e per la grande reazione di forza avuta alla fine frutta meritatamente i tre punti alla squadra di Simone Inzaghi che a Inter TV commenta così: "Cosa ho detto ai ragazzi nell'intervallo? Che dovevamo essere lucidi e la squadra lo è stata. Ho detto che sarebbe stata lunga, il Monza nel primo tempo aveva speso tanto e quindi dovevamo rimanere corti e in partita. Poi nel secondo tempo abbiamo visto tutti che gara hanno fatto i ragazzi che sono stati bravissimi" ha premesso l'allenatore nerazzurro.

Ancora una volta il centrocampo ha fatto la differenza. Quanto è importante avere questa qualità e capacità di gestione per una squadra che vuole vincere tutto?

"Al di là del centrocampo direi che tutti quelli che sono entrati ci hanno dato una mano; siamo saliti tecnicamente, abbiamo meritato la vittoria, ma allo stesso tempo bisogna fare i complimenti al Monza perché ha fatto un'ottima gara".

Arnautovic ha detto che si sente in ottima forma. Secondo lei questa è la sua migliore gara?

"Ne ha fatte tante. Lui è un giocatore importante per noi, sappiamo cosa ci può dare e questa sera è stato molto bravo con i suoi compagni a rimontare una partita che non era semplice".

Al momento avete grande forza mentale grazie anche alla disponibilità encomiabile di tutti. È questo che può fare la differenza?

"Sì, chiaramente i ragazzi devono rimanere compatti e devo usare il più possibile le risorse a disposizione cercando di recuperare tutti i giocatori perché sarà una stagione lunghissima. Arriveremo a sessanta gare col Mondiale per Club, è una stagione nuova per tutti e dobbiamo recuperare giocatori ed energie mentali perché viaggiando così tanto non è semplicissimo".

Vedremo continue rotazioni?

"Assolutamente sì perché ne avremo bisogno e di volta in volta manderò una formazione apposta".

