Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi analizza così ai microfoni di Inter TV il match pareggiato per 1-1 in casa del Monza: “Io penso che il primo tempo abbiamo avuto un buon approccio, lì dovevamo essere bravi ad andare in vantaggio perché il Monza si difendeva. Abbiamo avuto due occasioni con Lautaro e Dimarco e lì probabilmente la partita si sarebbe messa dalla nostra parte. Abbiamo sbagliato qualcosa tecnicamente e poi abbiamo preso questo eurogol di Dany Mota. Mi prendo questo pareggio, c’è delusione perché volevamo la vittoria, ma andiamo avanti e continuiamo a lavorare”.

Il Monza si è reso pericoloso solo sul gol, bastava fare qualcosa in più.

“Dovevamo fare gol prima, abbiamo preso questo eurogol a dieci minuti più recupero dalla fine. Avevamo cambiato squadra con i cambi, ma come ho detto prima il peccato è aver chiuso il primo tempo in pareggio perché avevamo creato 2-3 occasioni che di solito mettiamo dentro”.

Non è stato facile gestire i rientri dalle Nazionali.

“Siamo abituati, i giocatori sono abituati a giocare sempre. Avevamo qualche problema sugli attaccanti perché 4 su 5 erano stati in Nazionale”.

Zielinski?

"È un giocatore che conosciamo, che abbiamo voluto. È un ragazzo che si è inserito molto bene con noi e che vuole aiutarci a inseguire i nostri obiettivi”.

Adesso due sfide difficili.

“Sapevamo il calendario che c’era, che mercoledì comincerà la Champions. Dobbiamo farci trovare pronti e recuperare la miglior condizione”.