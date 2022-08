L'Inter deve sudare più di sette camicie per avere ragione del Lecce, sbancando il Via del Mare solo con il guizzo vincente in pieno recupero di Denzel Dumfries. Anche ai microfoni di DAZN, Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, esprime le proprie sensazioni su questo match.

La corsa dopo il gol di Dumfries fa capire che se inizia così la stagione diventa lunga.

"Lo sappiamo, lavoriamo nel calcio da anni. Tantissimo cuore, vittoria al 94esimo ma da analizzare. Abbiamo fatto un'ottima prima mezz'ora, poi dopo l'intervento su Lautaro ci siamo innervositi. Abbiamo rimesso in partita il Lecce, abbiamo perso le misure. Poi abbiamo vinto al 94esimo ma una squadra come l'Inter non può portare la partita al 94esimo".

Sulle quattro punte nel finale.

"Abbiamo attaccanti che ci fanno giocare così. Con Dzeko e Lukaku siamo andati per vie dirette, poi andavano dentro i due mediani con Lautaro. Il campo non era finito".

Avevi già in mente il centrocampo a due?

"Sì, senza l'ammonizione Brozovic sarebbe rimasto un po' di più in campo. Ma si è allenato poco, anche se voleva esserci a tutti i costi. Ha avuto anche un piccolo risentimento muscolare, poi prima dell'uscita ha fatto un errore. Se avessi voluto restare col centrale basso avrei inserito Asllani".