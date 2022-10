La Champions vi ha dato punti e quella consapevolezza che vi ha portato a fare due vittorie in campionato? "Sì, è ovvio che prestazioni importanti come quelle col Barça danno molta autostima. Ma per un allenatore le partite come queste sono le più difficili da affrontare, con due giorni e mezzo di tempo dopo la trasferta. Bravi i ragazzi".

Oggi la bravura più grande di questa Inter è stata rendere facile una partita che forse non lo era? "Assolutamente sì, venivamo da partite importanti dove abbiamo speso sia mentalmente che fisicamente. Ma avevo chiesto l'atteggiamento giusto e i ragazzi hanno tenuto la gara per 93 minuti, senza soffrire un avversario ben organizzato".

Vittoria abbastanza in scioltezza, anche se con qualche occasione sciupata di troppo, per l'Inter che supera per 2-0 la Salernitana e continua la sua risalita nella classifica di Serie A. Così Simone Inzaghi commenta quanto visto questo pomeriggio a San Siro ai microfoni di DAZN :

Il confronto nello spogliatoio è stato la chiave per ripartire?

"Assolutamente. I confronti ci sono sempre purché siano costruttivi e i nostri lo sono stati. Abbiamo fatto tre vittorie e un pareggio ma la cosa più importante è vedere i compagni che si aiutano l'un l'altro. Questo ci fa ben sperare per il futuro".

Onana scelta definitiva?

"Oggi Handanovic non era disponibile, dopo Barcellona ha avuto un problema a una mano ma ha voluto esserci. Sarà un'alternanza non fissa come quella dei giocatori, sarà un dubbio che voglio portarmi. Handanovic ha fatto un ottimo percorso, Onana ha dimostrato di essere da Inter. Voglio avere sempre la fortuna di scegliere anche in porta".

Quanto la sorprende Calhanoglu?

"Magari sorprende voi, a me non più di tanto. Se l'ho messo in quella posizione a Barcellona vuol dire che lo avevo messo bene. Poi c'è anche Asllani che sta crescendo bene, ora ho quattro giocatori in quel ruolo e aspetto Brozovic e Gagliardini. Bisogna avere 7-8 giocatori".

Sarà possibile vedere Lukaku a Firenze?

"Vedremo giorno dopo giorno. C'era qualche speranza per questa partita, ma il controllo ha dato esito negativo. Ma lavora giorno dopo giorno, speriamo possa tornare presto per darci una mano nelle rotazioni".