A posizionarsi prima in fatto di introiti è la Juventus che, con la complicità del ranking, ha incassato circa 70 milioni di euro ai quali andrebbero aggiunti gli introiti del market pool legato ai diritti tv del paese, di circa 40 milioni per le quattro italiane partecipanti. Subito dopo la Juventus c'è l'Inter con una somma intorno ai 51 milioni, per quanto riguarda le prestazioni sul campo, il club di Viale della Liberazione ha incassato gli stessi bonus della Juventus per ciò che riguarda la partecipazione ai gironi (15,6 milioni) e l'accesso alle eliminatorie dirette (9,6 milioni). Di poco inferiore, invece, il premio previsto per i risultati, avendo chiuso il girone con tre vittorie e un pareggio (9,3 milioni), registrando un bonus di poco inferiore rispetto alla Juventus nei risultati nel girone e nella quota redistribuita dalla Uefa (9,3 milioni), per un totale di 35 milioni di euro a cui vanno aggiunti quasi 16 milioni per il ranking, cifre alle quali andranno addizionate quelle del market pool che ammontano a quasi 14 milioni, fetta più importante delle quattro per via della vittoria dello scorso campionato. I ricavi totali delle italiane in Champions si attestano intorno ai 185 milioni più i 40 milioni del market pool ai quali vanno poi aggiunti gli introiti derivanti da Europa League e Conference League, per un totale di introiti 'europei' di circa 275 milioni.

