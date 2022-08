Non sono mancate, dopo l'amichevole Inter-Villarreal di sabato scorso, le polemiche sulle condizioni del campo dello stadio Adriatico, ritenute da alcuni non idonee per un appuntamento tra due squadre così prestigiose (si è parlato addirittura di buche pitturate per dare una buona impressione ai telespettatori). Polemiche che Patrizia Martelli, assessore comunale allo Sport di Pescara, ha respinto al mittente con una nota ufficiale: "Se l’Adriatico-Cornacchia non avesse avuto le opportune condizioni di sicurezza, due squadre blasonate come l’Inter e il Villa Real non avrebbero mai messo a rischio, per una amichevole, la salute e le gambe dei propri atleti che tra pochi giorni riprenderanno i rispettivi campionati, né il Comune di Pescara si sarebbe assunto una tale responsabilità morale prim’ancora che politica o amministrativa - le sue parole -. Dopo un anno di campionato, decine di incontri di calcio e magari anche qualche concerto, tutti i campi da gioco presentano delle criticità che a Pescara abbiamo saputo affrontare in modo straordinario: ritengo che il verde vivo di un prato completamente rinnovato sia stata la fotografia più bella di sabato, un’immagine che più di mille parole ha testimoniato l’impegno di un’intera struttura comunale, dal sindaco Masci al dirigente del settore sport, a tutti i funzionari, sino al nostro agronomo che hanno lavorato senza sosta per garantire la piena funzionalità e disponibilità dello Stadio per l’evento di sabato. Le squadre, gli atleti e gli staff hanno apprezzato e sono stati protagonisti di una serata di sport indimenticabile, in cui nessuno si è risparmiato. E dopo l’incontro di nuovo tutti a lavoro per preparare il campo alla ripresa, ormai prossima, del campionato per ospitare i biancazzurri e le altre squadre”.