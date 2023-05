L'Inter scenderà in campo a San Siro per giocare la penultima partita del suo campionato, contro l'Atalanta, sabato 27 maggio, alle 20:45, tre giorni dopo la finalissima di Coppa Italia che vedrà i nerazzurri sfidare la Fiorentina allo stadio Olimpico di Roma. Si tratterà dell'ultimo impegno casalingo dell'anno per la squadra di Simone Inzaghi, visto che, successivamente, Lautaro e compagni chiuderanno la stagione affrontando il Torino, in trasferta, e il Mannchester City, in campo neutro a Istanbul, il 10 giugno, per l'ultimo atto della Champions League.

