Domani, a partire da mezzogiorno, l'Inter metterà in vendita gli ultimi biglietti rimasti a disposizione dei tifosi per la gara contro il Torino, la penultima in casa con orario ancora da stabilire. L'acquisto dei tagliandi, precisa il club milanese, sarà riservato ad abbonati e soci Inter Club. "Le vendite iniziate negli scorsi giorni hanno registrato come sempre una richiesta altissima da parte dei tifosi nerazzurri, con disponibilità esaurite in poche ore: la partecipazione sarà straordinaria, per un'atmosfera indimenticabile - si legge -. Le quantità sono molto limitate e solo alcuni tifosi potranno accedere: gli abbonati alla stagione 2023/2024, per un massimo di 2 biglietti; i Soci Inter Club, per un massimo di 2 biglietti purché tutti quanti i soci coinvolti siano attivi nella stagione in corso. I tagliandi saranno in vendita esclusivamente online, su inter.it/biglietti, inserendo il numero della propria tessera Siamo Noi o socio".

