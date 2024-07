Formazione mixata tra l’Inter del Triplete e quella del ventesimo Scudetto che l’eroe del 2010 e della cavalcata Champions culminata a Madrid, Diego Milito ha stilato in compagnia di Mirko Cisco su Tik Tok. Di seguito le scelte del Principe.

Tra il portiere brasiliano del Triplete e Sommer, l’argentino non ha dubbi: Julio Cesar. Sull’estrema destra di difesa (in un ipotetico 4-3-3) spazio ancora ad un brasiliano: Maicon la spunta su Dumfries. Coppia centrale di difesa di stampo mourinhano e Lucio batte Darmian e Samuel ‘The Wall’ l’attuale muro Acerbi. Spazio anche a uno degli uomini di Inzaghi e Chivu lascia la casella di sinistra nella linea difensiva ad Alessandro Bastoni. Passando al centrocampo è ancora un senatore della vecchia guardia il preferito e il Cuchu Cambiasso ha la meglio su Hakan Calhanoglu così come Zanetti vince su Barella e Sneijder su Mkhitaryan. Sorte non condivisa da Pandev: Dimarco preferito al macedone. Ma a destra del tridente offensivo torna a dire la sua l’Inter targata Moratti è Eto’o il prescelto tra lui e Thuram.

E la punta? Nell’uno contro uno tra argentini, lo storico 22 non esita un attimo a rispondere: “Milito o Lautaro? Lautaro. Umile? No. È la verità, è quello che penso”. E sull'allenatore, il Principe dice: "Con tutto il rispetto per Inzaghi e anche se le scelte sono difficili però dico Mourinho".