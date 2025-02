L’Inter ha annunciato ricavi da sponsorizzazioni già garantiti per 99 milioni di euro nella stagione 2024/25, come emerge dalla semestrale di Inter Media and Communication, che contiene i dati al 31 dicembre 2024.

"Alla data di questo rapporto (oggi, venerdì 28 febbraio 2025, ndr), le commissioni di sponsorizzazione contrattuali per l'attuale anno fiscale che termina il 30 giugno 2025 ammontano a circa 99 milioni di € (già 21 milioni di € in più rispetto alla cifra effettiva registrata nell'anno fiscale conclusosi il 30 giugno 2024)", si legge.

La cifra totale si compone così:

• il nuovo contratto firmato con Betsson Services Limited, come Global Main Jersey Partner, per le stagioni sportive dal 2024/2025 al 2027/2028.

• il nuovo contratto firmato con Gate Information Pte. Ltd., come Global Sleeve Partner, per le stagioni sportive dal 2024/2025 al 2025/2026.

• il contratto rinnovato con Nike come Sponsor Tecnico a partire da luglio 2023 per le stagioni sportive 2023/2024 alla 2030/2031, estendendo la partnership in scadenza il 30 giugno 2024, per un corrispettivo aumentato del 70%.

• il contratto firmato a metà settembre 2023 con U-Power come Official Back Jersey Partner per le stagioni sportive 2023/2024 alla 2026/2027.

• il contratto firmato nel 2022 con Konami come Global Football Videogame Partner, Youth Development Centre Partner e Training Kit Back Partner per le stagioni sportive 2022/2023 alla 2027/2028.

• la partnership globale siglata a novembre 2023 con Qatar Airways che, a partire dall'attuale stagione sportiva 2024/20025 e fino al 2026/2027, è stata soggetta all'upgrade a Official Training Kit front partner, in sostituzione di LeoVegas News, il cui contratto è stato rescisso con un anno di anticipo a seguito della firma con Bettson Group (essendo quest'ultimo un player operante nella stessa categoria commerciale)

• la partnership globale siglata dal 2023/2024 con BPER che, a partire dall'attuale stagione sportiva 2024/20025 e fino al 2025/2026, è stata soggetta

all'upgrade a Official Training Centre Naming Rights Partner (in sostituzione del brand Suning relativo al precedente azionista di maggioranza) e a nuovo Official Training Kit Sleeve Partner

• diversi altri partner di sponsorizzazione globali e regionali (circa 30 in totale)".

