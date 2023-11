Partito a mille in questa edizione della Bundesliga, in cui ha messo a referto quindici gol in dieci presenze con la maglia dello Stoccarda, Serhou Guirassy, attaccante 27enne franco-guineano dello Stoccarda, è finito nei radar di alcuni dei più importanti club europei, tra cui Inter, Milan e Juve. Voci che non disturbano i tedeschi, almeno sentendo la versione del ds Fabian Wohlgemuth: "Da mesi circolano voci insistenti sulla partenza di Serhou Guirassy, questo per noi al momento non è un problema. E' una questione mediatica - ha dichiarato il dirigente a Kicker -. Ci concentriamo sulle cose che sono nelle nostre mani affinché lui resti. Nessuno può prevedere cosa accadrà, siamo convinti che voglia restare. Tuttavia conosciamo anche le dinamiche del mercato".

