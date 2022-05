Maglia speciale a edizione limitata domenica per l'Inter contro la Sampdoria. Invece del solito $Inter Fan Token by Socios.com apparirà la scritta Socios.com con sotto la frase 'The Journey Continues'. Questa maglia sarà in vendita sabato negli Inter Store di Milano, piazza Duomo (50) e San Siro (40). Il costo sarà di 100 euro