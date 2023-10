La scelta della Lega Serie A, tanto criticata da José Mourinho, di far giocare Inter-Roma domenica pomeriggio alle 18 è stata premiata a livello di ascolti tv: su DAZN, infatti, per vedere la partita del ritorno da ex a San Siro di Romelu Lukaku si sono sintonizzati più di un milione e settecentomila spettatori, un dato secondo solo a quello fatto registrare da Milan-Juventus dello scorso 22 ottobre. "Questo spiega come mai la partita del Meazza non si sia giocata di lunedì, penalizzando, inevitabilmente, la Roma che ha giocato giovedì in Europa League al cospetto di un'Inter che, invece, è scesa in campo di martedì sera", evidenzia il Corriere dello Sport.

