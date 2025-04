L'Inter accede alle semifinali di Champions League grazie al pareggio per 2-2 contro il Bayern Monaco, dopo il 2-1 ottenuto all'andata. Si fa festa anche in chiave conti giacché, come evidenzia Calcio & Finanza, i nerazzurri hanno raggiunto 113 milioni di euro di ricavi in stagione, record storico per l'Inter nella competizione.

Il club ha infatti ricavato finora 18,62 milioni per la partecipazione, 9,2 per la posizione in classifica, 24,02 milioni di quota europea, 7,36 di quota non europea, 13,3 di bonus risultati, 2 aggiuntivi per aver chiuso nei primi otto posti nel girone, 11 milioni come bonus per gli ottavi, 12,5 per i quarti e 15 per le semifinali. Il totale fa 113,5 milioni di euro.