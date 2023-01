Stagione finita per Jan Zuberek, l'attaccante dell'Inter Primavera che dopo appena 4' della finale di Supercoppa italiana aveva lasciato il campo in lacrime per un infortunio serio al ginocchio. Gli esami a cui si è sottoposto stamattina il polacco, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, hanno confermato le impressioni a caldo: rottura del legamento crociato anteriore e del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Il ragazzo, fa sapere il club nerazzurro, verrà sottoposto a trattamento chirurgico nelle prossime settimane.