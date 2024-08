Trovano conferme anche ufficiali le indiscrezioni giornalistiche circolate in Italia rispetto alle cifre sulle quali Inter e Independiente Rivadavia stanno ragionando per favorire il passaggio di Tomas Palacios in nerazzurro. Mercoledì scorso, subito dopo il summit tra le parti andato in scena nella sede di Viale della Liberazione, si è parlato di un'offerta da 6,5 milioni di euro del club milanese più bonus, tra facili e difficili, per arrivare a una cifra massima di 11 milioni.

Più o meno la quota di cui ha parlato l'altroieri Daniel Vila, presidente della Lepra, durante la trasmissione 'Ìdolos y Anónimos' sulle frequenze di Radio Jornada: "Anche se siamo nel pieno della trattativa ed è prematuro anticipare cifre definitive, parliamo di circa 10 milioni di euro".

