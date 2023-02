Settimo gol in carriera al Milan: se volete un altro motivo per volere bene a Lautaro Martinez, eccovelo servito. Il Toro di Bahia Blanca si è ormai preso definitivamente i galloni di uomo derby, di incubo per i tifosi milanisti come a suo tempo lo fu Andrij Shevchenko a parti invertite. Ma mai come questa volta, la rete dell'argentino ha un peso specifico importantissimo per l'economia del campionato: la sua frustata implacabile consolida il secondo posto dei nerazzurri in classifica e soprattutto mortifica le scelte e l'atteggiamento di un Milan davvero povero di idee. Il primo tempo è stato un monologo nerazzurro sotto ogni punto di vista, solo le parate di Ciprian Tatarusanu evitano un passivo peggiore.