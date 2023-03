La rete di Henrikh Mkhitaryan, arrivata al termine di una bella azione di contropiede propiziata dalla cavalcata solitaria di Robin Gosens, caratterizza un primo tempo che non ha offerto particolari spunti di interesse, con il Lecce che per tutti i primi 45 minuti si è fatto notare essenzialmente per il gioco maschio e a tratti ruvido, agevolato anche da un arbitro come Gianluca Manganiello che decide di intervenire solo lo stretto indispensabile. È un’Inter che prova ad andare a fiammate, ma raramente con il mordente che servirebbe. Quando però costruisce un’azione davvero importante, riesce a colpire Wladimiro Falcone con l’implacabile piazzato dell’armeno che porta al riposo in vantaggio i nerazzurri, nel complesso anche meritatamente anche se non è il momento per cali di tensione.