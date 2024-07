Nella giornata di ieri si è ufficialmente alzato il sipario sulla stagione 2024/25 dell'Inter, in campo per la prima volta al BPER Training Centre per l'inizio degli allenamenti. Oggi i nerazzurri sono tornati a sudare al centro sportivo per la seconda giornata di lavoro: Inter.it propone gli scatti della seduta mattutina agli ordini di mister Inzaghi. accompagnando il post sui social con la frase "Work hard".