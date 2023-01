L'AIA ha scelto Antonio Rapuano come arbitro di Inter-Empoli, Monday Night della 19esima giornata di Serie A. Il fischietto della sezione di Rimini avrà come assistenti Berti e Scarpa, mentre Marcenaro vestirà i panni del quarto ufficiali. In sala VAR, a Lissone, saranno collegati con San Siro Banti e Fourneau. Tutte le designazioni dell'ultimo turno del girone d'andata:

H. VERONA – LECCE Sabato 21/01 h. 15.00

LA PENNA

DEI GIUDICI – ROSSI C.

IV: FERRIERI CAPUTI

VAR: DOVERI

AVAR: MANGANIELLO

SALERNITANA – NAPOLI Sabato 21/01 h. 18.00

CHIFFI

MOKHTAR – PALERMO

IV: VOLPI

VAR: NASCA

AVAR: MASSA

FIORENTINA – TORINO Sabato 21/01 h. 20.45

DIONISI

VIVENZI – CIPRESSA

IV: FELICIANI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: LONGO S.

SAMPDORIA – UDINESE h. 12.30

MARIANI

DE MEO – CAPALDO

IV: COLOMBO

VAR: MARESCA

AVAR: MUTO

MONZA – SASSUOLO h. 15.00

PRONTERA

RANGHETTI – FIORE

IV: GUALTIERI M.

VAR: DI PAOLO