Tabella di marcia rispettata: stamattina, come da programma, gli olandesi Stefan de Vrij e Denzel Dumfries si sono presentati al 'BPER Training Centre' di Appiano Gentile per cominciare la preparazione. I due compagni di Nazionale, finite le vacanze, si sono messi subito al lavoro tra palestra e campo, come si può apprezzare dal video pubblicato dal club milanese su X: