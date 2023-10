I ricavi dell'Inter da sponsor per l'anno fiscale in corso, che terminerà il 30 giugno 2024, ammontano al 27 ottobre a circa 71 milioni di euro, 18 milioni di euro in più rispetto alla cifra registrata un anno fa. E' quanto si legge nel documento con i risultati finanziari di Inter Media and Communication S.p.A pubblicato sul sito della società nerazzurra. Ecco il dettaglio degli accordi stipulati dall'Inter con i rispettivi partner:

• rinnovo di contratto con Nike in qualità di Sponsor Tecnico a partire da luglio 2023 per il periodo 2024-2031, prolungando la partnership precedentemente in scadenza il 30 giugno 2024 a fronte di un corrispettivo maggiorato del 70%.

• contratto firmato a inizio luglio 2023 con Paramount+ come Official Front Jersey Partner per la stagione sportiva 23/24 (contratto in scadenza il 30 giugno 2024). Paramount+ è stata sulla nostra maglia principale nelle ultime due partite ufficiali della stagione sportiva 22/23 (inclusa la finale dell'UCL) dopo che, il 26 maggio 2023, abbiamo risolto il contratto con Digitalbits a seguito della loro violazione contrattuale rispetto ai pagamenti delle commissioni dovute (si rimanda al paragrafo successivo per maggiori dettagli).

• contratto firmato a settembre 2023 con U-Power come Official Back Jersey Partner fino a giugno 2027 (ovvero quattro stagioni sportive). U-Power ha sostituito Lenovo, il cui contratto è scaduto il 30 giugno 2022.

• contratto con eBay annunciato a dicembre 2022 come partner eCommerce ufficiale e partner per le maniche delle camicie. Il presente contratto scade il 30 giugno 2024 dopo che il partner ha esercitato l'opzione per il rinnovo per l'anno fiscale che termina il 30 giugno 2024.

• contratto con LeoVegas News annunciato a febbraio 2023 come front partner del kit di formazione ufficiale fino a giugno 2025 (ampliando la partnership precedentemente siglata con LeoVegas come partner ufficiale di infotainment).

• Contratto di 6 anni con Konami annunciato a luglio 2022 come Global Football Videogame Partner, Youth Development Center Partner e Training Kit Back Partner.

• una serie di altri partner di sponsorizzazione globali e regionali (circa 30 in totale).

I 71 milioni sopracitati sono destinati a crescere, almeno stando a quanto si legge nel documento del club nerazzurro: "stiamo lavorando per concludere ulteriori contratti che sono attualmente in fase di negoziazione".

