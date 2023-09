Arrivano buone notizie per Simone Inzaghi da Appiano Gentile, dove l'Inter in questi giorni si sta allenando a ranghi ridotti visto che gran parte del gruppo è in giro per il mondo con le rispettivi nazionali. Nella seduta odierna, il tecnico piacentino ha ritrovato Stefano Sensi, che era stato costretto a dare forfait contro la Fiorentina per un piccolo affaticamento muscolare. Problema fisico, evidentemente, già alle spalle, come si può intuire dal post pubblicato dallo stesso centrocampista su Instagram.