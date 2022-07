Novità importante sulla trattativa Inter-Bremer nella notte. Come riferito da Gianluca Di Marzio di SkySport, i nerazzurri restano in piena corsa per il centrale brasiliano e, dopo il summit tra le parti che ha chiarito l'offerta nerazzurra, è stato programmato per oggi un incontro tra il club granata e l'agente di Casadei per confrontarsi sull'ingaggio. Un segnale che sottolinea una volta di più come la partita con la Juventus sia ancora aperta. "Il pallino del gioco è in mano al Torino, che deciderà a chi vendere il difensore", ha spiegato Di Marzio.