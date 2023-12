Amazon Prime ha comunicato quelle che saranno le partite degli ottavi di Champions League che verranno trasmesse da Prime Video: mercoledì 14 febbraio si partir con Lazio-Bayern Monaco per poi proseguire mercoledì 21 febbraio con Napoli-Barcellona. L’Inter di Simone Inzaghi, invece, scenderà in campo in diretta esclusiva su Prime Video per la gara di ritorno contro gli spagnoli dell’Atletico Madrid, in programma mercoledì 13 marzo. La gara di andata, in programma il 20 febbraio, andrà invece in onda su Canale 5 e Sky Sport.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!