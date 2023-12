Ci sarà uno spettatore interessato per l'ottavo di finale di Champions League tra Inter e Atletico Madrid. Si tratta del Barcellona, che spera nell'aiuto dei nerazzurri per poter partecipare al prossimo Mundial de Clubes in programma nel 2025 negli Stati Uniti. A meno che non riescano a vincere il trofeo in questa stagione, per centrare la qualificazione i catalani devono sperare di fare un cammino migliore dei Colchoneros che vantano sette punti in più (62 a 55) secondo la classifica per coefficienti UEFA basata sui risultati delle ultime tre stagioni. Secondo il Mundo Deportivo, il dover misurarsi per l'Atletico Madrid con un osso duro come l'Inter potrebbe giocare a favore del Barça, che avrà una sfida definita più abbordabile contro il Napoli.

