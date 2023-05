Dopo la notte all'Olimpico che ha permesso all'Inter di alzare al cielo la nona Coppa Italia della storia nerazzurra, Lautaro e compagni si preparano a scendere in campo contro l'Atalanta in un match che può valere la qualificazione anticipata alla prossima Champions. Questa sera, alle 20.45, l'ultimo impegno casalingo della stagione si giocherà in un San Siro ancora una volta sold out.

Lo riferisce il club meneghino, aggiungendo che, "in base alla Determinazione 29/2023 dell’ONMS, per i residenti nella provincia di Bergamo sarà necessario avere la tessera del tifoso per entrare allo stadio. L'invito per tutti i tifosi è quello di recarsi allo stadio con largo anticipo rispetto al fischio d'inizio, per completare le procedure di controllo all'ingresso. L'apertura dei cancelli è prevista per le 18:45. NOTA - Ad eccezione degli ingressi 2, 3 e 10, obbligatori, tutti gli altri ingressi riportati sui biglietti sono solo consigliati: è consentito perciò entrare dagli ingressi più liberi, per evitare lunghe code.Le biglietterie saranno aperte dalle ore 9:30 per le operazioni di assistenza".

