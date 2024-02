L’Inter di Simone Inzaghi versione 2023-24 è seconda solo a un'altra Inter del passato per reti incassate e clean sheet registrati dopo 24 partite di campionato. Come si legge sul sito della Lega Serie A, la squadra di riferimento è quella dello scudetto dei Record del 1988/89, che al passivo contava appena 11 reti e che aveva tenuto la porta inviolata per 16 volte (contro rispettivamente 12 e 15).