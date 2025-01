Direttamente dal proprio profilo Instagram, Gianni Infantino ha fissato un promemoria per i tifosi di tutto il mondo che quest'estate potranno vedere dal vivo o in tv il primo Mondiale per Club extra-large della storia: "Quest'anno ci attende una nuova era del calcio di club, con le migliori 32 squadre di club di tutto il mondo che si riuniranno negli ​​Stati Uniti per determinare gli unici campioni ufficiali del mondo per club FIFA. L'azione inizierà venerdì 14 giugno a Miami e durerà fino alla finale a New York, New Jersey, domenica 13 luglio 2025!", il messaggio del presidente FIFA.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!