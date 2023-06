Un nubifragio pesante sta interessando Torino in questi minuti, quando non manca tantissimo al calcio d'inizio della gara tra il Toro e l'Inter. Una bomba d'acqua si sta abbattendo sul capoluogo piemontese, con diversi disagi per i tifosi accorsi allo Stadio Olimpico Grande Torino: situazione da monitorare nei prossimi minuti.

