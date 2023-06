Nonostante la concorrenza di Bournemouth e Wolfsburg, l'Union Berlino sembra la candidata favorita ad acquistare il cartellino di Robin Gosens, di proprietà dell'Inter, valutato almeno 20 milioni di euro. Una cifra che sarebbe un record per i Köpenickers, ma grazie alla qualificazione alla prossima Champions League e alla prospettiva di discreti ricavi dalle cessioni - ad esempio attraverso la cessione di Sheraldo Becker - questo problema dovrebbe essere superato

Inoltre, gli Irons a sinistra hanno decisamente bisogno di un nuovo innesto, come evidenzia Sport-de. Dopo l'addio di Niko Gießelmann, il cui contratto non è stato prorogato, il terzino sinistro Jérôme Roussillon è attualmente l'unica opzione per la fascia sinistra. Gosens sarebbe la soluzione ideale, soprattutto perché può svolgere compiti sia offensivi che difensivi.

Per inciso, l'Union Berlino può essere una buona opzione per il laterale dell'Inter, che ha giocato 49 partite ufficiali (4 gol) con la maglia nerazzurra nella stagione appena conclusa, ma solo 16 volte da titolare. Se il giocatore tedesco vorrà essere nella rosa della sua Nazionale per gli Europei 2024 che si disputeranno proprio in Germania, allora gli servirà scendere in campo con maggiore continuità. E a Berlino potrebbe.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!