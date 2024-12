Sembrano destinate a separarsi le strade di Marco Asensio e del Paris Saint-Germain. Secondo quanto raccontato in Francia da PSG Inside Actu, il centrocampista spagnolo ex Real Madrid potrebbe salutare a breve la squadra di Luis Enrique, con diversi club già sulle sue tracce. In particolare, Asensio, il cui contratto col PSG scadrà nel 2026, sarebbe finito nel mirino del Lione in Francia, anche se il club guidato da John Textor non avrebbe la liquidità per ingaggiarlo quest'inverno, a causa dello stretto controllo della DNCG.

Asensio è anche sui taccuini di diversi club esteri come Newcastle, Aston Villa Bayer Leverkusen e Inter, oltre che di alcune società della Major League Soccer statunitense.

