Le otto reti segnate e gli otto assist sfornati con la maglia del Tigre hanno aumentato l'attenzione attorno a Facundo Colidio, attaccante classe 2000 che l'Inter ha ceduto in prestito secco lo scorso gennaio. Negli scorsi giorni era emerso l'interessamento di alcune società, in particolar modo di due argentine non meglio precisate: ebbene, stando ai colleghi di TNT Sports, una di questa è il Racing Avellaneda, dove è esploso il talento di Lautaro Martinez, poi volato proprio alla corte dei nerazzurri.