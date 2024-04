L'Inter Women centra l'impresa di sbancare il campo di Biella superando, per la prima volta in campionato, la Juventus per 2-0; risultato che oltre alle nerazzurre fa felice anche la Roma, che dal divano ha avuto la notizia della conquista aritmetica del suo secondo campionato consecutivo. Il primo tempo è tutto di marca nerazzurra, con le ragazze di Rita Guarino che piazzano i colpi vincenti al 19esimo con Elisa Polli servita alla perfezione da Agnese Bonfantini e con Haley Bugeja che al 44esimo punisce Peyraud-Magnin con un preciso piattone, con la Juve che deve annoverare l'uscita di Viola Calligaris, che ha dovuto abbandonare il campo in lacrime a seguito di alcuni brutti tagli rimediati dopo un contrasto aereo con Bonfantini.

Nella ripresa l'Inter crea ancora qualche occasione importante, poi riesce a resistere alla risalita delle bianconere che pressano con insistenza specie con Echegini e Beerensteyn, senza però riuscire a trovare il varco giusto per superare Sara Cetinja, molto attenta in un paio di circostanze. Finisce con la soddisfazione delle nerazzurre, ma ancor più della Roma che ringrazia cordialmente e ricuce sulla maglia il tricolore.

