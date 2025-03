Ciro Immobile parla a La Repubblica della sua esperienza in Turchia al Besiktas, ma apre anche una finestra sul campionato italiano. "Pressione nella corsa scudetto? L’Atalanta ne ha sicuramente meno, ma ha perso lo scontro diretto con l’Inter e il calendario non la favorisce. Napoli è una piazza complicata, Conte cerca di togliere ogni ansia ai giocatori dicendo che non sono obbligati a prendersi il titolo, in realtà non pensa ad altro (ride, ndr). Il Napoli ha tutto per farcela, ma a volte sembra bloccato dalla paura di vincere, come a Como e a Venezia. L’Inter del mio amico Simone Inzaghi è talmente avanti in Champions – il Bayern è un avversario tremendo – che rischia di pagare il doppio impegno, anche se ha una rosa super: ma la fatica si sente, tante partite pesano".

Della sua avventura a Istanbul, Immobile confessa di aver parlato con diversi giocatori passati dalla Serie A, " Icardi, Dzeko, Mertens, Osimhen e gli altri", nonché con Mourinho. "Ci confrontiamo e parliamo quando le nostre squadre si sfidano. Mertens è stato decisivo per la mia scelta: gli ho chiesto tanti consigli prima di venire. Muslera si è trasferito a Istanbul da anni, ormai è casa sua. Sento spesso Morata, ho parlato a lungo con Icardi. In squadra con me c’è Joao Mario, ex Inter. E da poco ho incontrato Okereke, era alla Cremonese".