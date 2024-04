Punto per Stefan de Vrij nella causa contro la Sports Entertainment Group, la sua vecchia agenzia di procura. La notizia arriva da Voetbal International ed è rimbalzata sui principali media olandesi: il ricorso della SEG è stato infatti respinto e oltre al danno si aggiunge anche la beffa per loro. L'agenzia era stata condannata nel 2022 a pagare al difensore dell'Inter un risarcimento di 4,75 milioni di euro, sentenza alla quale si sono appellati. Ma quest'oggi, l'appello ha avuto un parere negativo dal tribunale di Amsterdam e la società fondata dall'ex direttore generale dell'Ajax Alex Kroes dovrà pagare ora più di cinque milioni.

Il nazionale olandese ha accusato l'agenzia idi averlo svantaggiato durante il suo trasferimento dalla Lazio all'Inter nell'estate del 2018. La SEG avrebbe anche rappresentato gli interessi dell'Inter durante le trattative per il contratto, all'insaputa di De Vrij. Per questo l'agenzia avrebbe ricevuto dall'Inter una commissione di 9,5 milioni di euro, somma della quale il giocatore è venuto a conoscenza solo molto tempo dopo. Il tribunale ha stabilito che la SEG ha violato l'obbligo di divulgazione non denunciando a De Vrij il proprio interesse finanziario nel trasferimento. Il tribunale ritiene dimostrato che il difensore centrale abbia conseguentemente percepito un ingaggio inferiore e stima il danno in oltre 5,2 milioni, che gli andranno rimborsati.

