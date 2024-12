Ospite sulle frequenze di Rai Radio 1 durante il programma 'Un Giorno da Pecora', Paolo Bonolis conferma di essere stato contattato per condurre il prossimo Festival di Sanremo prima di toccare, ovviamente, anche l'argomento Inter: "Sì, me l'hanno chiesto, certo. Ma ho detto che avevo gente a casa - racconta sorridendo - Hanno citofonato a casa ed era un Dhl con dentro un dirigente Rai, ma avevo altre cose da fare".

Nel corso dell'intervista, il noto conduttore di fede nerazzurra racconta anche di quando, nei primi anni 2000, consigliò all'allora presidente dell'Inter Massimo Moratti di acquistare un giovane calciatore brasiliano di nome Adriano: "Ero in Ecuador e, nello stesso periodo, sulla costa si teneva il campionato del mondo under 19. Andai per vedere qualche partita e tornato a Milano lo consigliai a Moratti che poi lo fece seguire e lo acquistò".

