Boris Gnonto, padre dell'attaccante azzurro Wilfried Gnonto, intervistato da Radio Uno Rai nel corso di 'Un Giorno da Pecora' parla della prima rete con la maglia della Nazionale del figlio, purtroppo inutile per evitare la debacle contro la Germania: "Non ci ho fatto neanche caso, non ne sapevo niente lo scopro solo ora perché me lo dite voi. Mi fa piacere però per come è andata la partita è una goccia nell'acqua. Non abbiamo assolutamente festeggiato il suo primo gol non l'ha fatto nemmeno lui. Ho sentito Willie stamattina, era abbattuto e arrabbiato, ora non tornerà nemmeno a casa perché andrà con la Nazionale Under 19".