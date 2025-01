Il Napoli di Antonio Conte piazza una vittoria che può avere un peso specifico enorme nella corsa per lo Scudetto: il big match della 22esima giornata di Serie A si chiude infatti con la vittoria in rimonta dei partenopei sulla Juventus per 2-1. Un successo che arriva al termine di una partita dove la squadra di Thiago Motta scatta meglio dai blocchi e già nei primi minuti costringe Alex Meret alla super parata su Kenan Yildiz, poi resiste al ritorno dei padroni di casa e al 43esimo passa in vantaggio con il gol del nuovo arrivato Randal Kolo Muani, che trova una splendida girata al volo in area.

Nella ripresa, però, il Napoli scende in campo in versione carro armato e chiude all'angolo i bianconeri, incapaci di imbastire la minima reazione di fronte alla valanga azzurra. Che frutta prima il pareggio al 57esimo firmato dall'incontenibile André Zambo Anguissa che salta un piano sopra Teun Koopmeiners e batte Michele Di Gregorio, poco prima miracoloso su Romelu Lukaku. Che però punisce l'ex Monza dal dischetto al minuto 69 trasformando il rigore del definitivo 2-1 procurato da Scott McTominay, zittisce gli juventini presenti nel settore ospiti e mette le ali al Napoli che arriva a quota 57 in classifica, mandando un segnale fortissimo all'Inter impegnata domani a Lecce. Tutto questo mentre la Juve incassa la prima sconfitta in Serie A e vede nubi sempre più scure sulla propria testa.

