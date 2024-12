Lazio ancora fatale per il Napoli. Tre giorni dopo essere stato eliminato dai biancocelesti dalla Coppa Italia, gli azzurri perdono anche in Serie A, lasciando anche il primo posto in classifica. La nuova capolista del campionato è infatti l’Atalanta, ora prima a +2 sugli azzurri, con la Lazio che invece risale agganciando l’Inter. Terza sconfitta in campionato per la formazione di Antonio Conte, decide un gol realizzato al 78’ da Isaksen.

Napoli-Lazio 0-1 - Il tabellino

Marcatori: 34' s.t. Isaksen (L).



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa (46' s.t. Folorunsho, Lobotka (37' s.t. Gilmour), McTominay (37' s.t. Raspadori); Politano (31' s.t. Neres), Lukaku (47' s.t. Simeone), Kvaratskhelia. All. Conte



LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli (15' s.t. Patric), Tavares (48' s.t. Gigot); Guendouzi, Dele-Bashiru; Isaksen (47' s.t. Isaksen), Dia (27' s.t. Pedro), Zaccagni; Castellanos (27' s.t. Noslin). All. Baroni

Arbitro: Colombo di Como.



Ammoniti: 19' p.t. Dia (L), 46' p.t. Guendouzi (L), 1' s.t. McTominay (N), 6' s.t. Rrahmani (N), 17' s.t. Castellanos (L).



Espulsi: -