Il Milan batte l'Atalanta 2-0 e si avvicina sempre di più alla vittoria dello scudetto. A San Siro decidono le reti di Rafael Leao (gol viziato da un fallo iniziale su Pessina) e di Theo Hernandez. La squadra rossonera, in attesa di Cagliari-Inter, si porta così a +5 sui nerazzurri. In caso di mancata vittoria della squadra di Inzaghi, il Milan diventerebbe Campione d'Italia per la 19esima volta nella sua storia.