Un cuore nero e uno azzurro. Nella notte in cui Milano si è tinta di rossonero per la conquista del 19esimo scudetto del Milan, Steven Zhang si è servito di due semplici ma efficaci emoticon per ribadire il suo amore per l'Inter, al termine di una stagione in cui non è arrivata la seconda stella per due punti dopo che la squadra di Inzaghi ha messo in bacheca Supercoppa italiana e Coppa Italia.