Lautaro Martinez e l'Inter possono fermare il City? Incalzato con questa domanda dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, Alejandro Gomez spendere parole al miele per il Toro pur sostenendo che la missione a Istanbul dei nerazzurri sia "molto molto difficile. Lautaro sta giocando benissimo, è a un livello incredibile e l’Inter mi piace molto. Ma il City oggi come oggi come squadra è un gradino sopra tutti gli altri, tutti", dice il Papu.

Nel City c’è Julian Alvarez.

"Con Lautaro rappresenta il futuro offensivo della nazionale argentina. Sono giovani e forti, siamo a posto per una decina d’anni. Tra loro oggi c’è una concorrenza importante, sono due grandissimi giocatori, importanti nei propri club. Julian sta iniziando ma ha già preso peso nel City e dopo il Mondiale punta al triplete. A 23 anni. Ci daranno grandi gioie".

Mourinho ha 225 panchine europee, Mendilibar 6.

"L’esperienza conta fino a un certo punto: penso a Scaloni, che non aveva allenato nessuno. Con lui abbiamo vinto Copa America, Finalissima e Mondiale".

Che finale si aspetta?

"Difficile, chiusa. Le squadre italiane sanno difendersi, la Roma di più. Ha vinto la Conference, e ora è in finale di Europa League: i meriti sono evidenti. Tra le sue doti ha anche la furbizia, ed è brava a ripartire in contropiede. Ci lasceranno la palla, dovremo cercare di farne buon uso. E poi Mourinho lo conosciamo bene, è uno che prepara benissimo le finali: in Europa le ha vinte tutte".

