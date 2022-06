Il Flamengo continua a muoversi nel mercato per rinforzare la rosa per il resto della stagione. Tra i nomi all'ordine del giorno del club c'è sempre quello del cileno Arturo Vidal, una trattativa che, secondo uno dei membri dell'entourage del mediano dell'Inter, André Cury, è tutta nelle mani del club Rubronegro: "Aspettiamo la loro decisione. Abbiamo parlato di nuovo e ora tocca a loro. Non c'è niente di ufficiale", ha detto l'agente a ESPN. Secondo le informazioni della stessa emittente, le trattative sono già avvenute tra le parti. Lo staff di Vidal ha fatto un'offerta al Flamengo, che ha impiegato del tempo per inviare una risposta ai rappresentanti. Al momento, il Fla ha deciso di prendere tempo per capire se fare o meno una proposta ufficiale per il centrocampista cileno.