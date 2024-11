È il Botafogo l’ultima squadra qualificata al Mondiale per Club. I brasiliani hanno battuto i connazionali dell’Atletico Mineiro e hanno dunque staccato il pass per la competizione dove parteciperanno anche Inter e Juventus. La vittoria è arrivata nonostante l’inferiorità numerica del Botafogo fin dal 2’ di gioco (espulso Gregore). A segnare sono stati Luis Henrique, poi Telles su rigore e Junior Santos in pieno recupero. In mezzo l’unico gol dell’Atletico siglato da Eduardo Vargas. Di seguito tutte le qualificate:

Africa (CAF)

• Wydad (Marocco)

• Al Ahly (Egitto)

• Mamelodi Sundowns (Sudafrica)

• Esperance Tunis (Tunisia)

Asia (AFC)

• Al Hilal (Arabia Saudita)

• Urawa Red Diamonds (Giappone)

• Al-Ain (Emirati Arabi Uniti)

• Ulsan HD FC (Corea del Sud)

Europa (UEFA)

• Chelsea (Inghilterra)

• Real Madrid (Spagna)

• Manchester City (Inghilterra)

• Bayern Munich (Germania)

• Paris Saint-Germain (Francia)

• Inter (Italia)

• Porto (Portogallo)

• Benfica (Portogallo)

• Borussia Dortmund (Germania)

• Juventus (Italia)

• Atletico Madrid (Spagna)

• FC Salzburg (Austria)

Nord e Centro America, Caraibi (Concacaf)

• Monterrey (Messico)

• Seattle Sounders (USA)

• Club Leon (Messico)

• Pachuca (Messico)

• Inter Miami (USA)

Oceania (OFC)

• Auckland City (Nuova Zelanda)

Sud America (CONMEBOL)

• Palmeiras (Brasile)

• Flamengo (Brasile)

• Fluminense (Brasile)

• River Plate (Argentina)

• Boca Juniors (Argentina)

• Botafogo (Brasile)