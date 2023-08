Dopo il comunicato diramato dall'Inter, arriva anche la nota del Bayern: "Yann Sommer passa dall'FC Bayern all'Inter, club italiano di Serie A. Il portiere 34enne è arrivato ai campioni di Germania record dal Borussia Mönchengladbach in inverno" si legge sul sito del club bavarese.

"Comprendiamo e rispettiamo il desiderio di Yann Sommer di cercare una nuova sfida all'Inter perché vuole giocare come numero 1 in porta a lungo termine. Yann Sommer ci ha tirato fuori da una situazione difficile quando Manuel Neuer era gravemente infortunato e vogliamo ringraziarlo per il suo impegno. Gli auguriamo tutto il meglio e ogni successo per il futuro" ha detto Jan-Christian Dreesen, CEO dei campioni di Germania.

