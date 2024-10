Una notizia dall’Argentina fa sorridere l’Inter: Lautaro Martinez dovrebbe partire dalla panchina stasera alle 23 (ora italiana) contro il Venezuela, match che sembrava a rischio per colpa dell’uragano Milton in arrivo a Miami. Come riportato da Tyc Sports, il Toro sarà tra le riserve. Al suo posto giocherà Julian Alvarez in tandem con il rientrante Lionel Messi. Per il Toro ci sarà spazio sicuramente a gara in corso e magari nella prossima sfida contro la Bolivia, in programma il 16 ottobre. Ecco la formazione che Lionel Scaloni dovrebbe schierare in occasione di Venezuela-Argentina:

Argentina (4-4-2): Rulli; Molina, Otamendi, Martinez, Tagliafico; De Paul, Fernandez, Almada, Lo Celso; Messi, Alvarez