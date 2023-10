La grande novità di formazione dell'Argentina per il match contro il Perù sarà Lionel Messi. La Pulce è pienamente recuperata e partirà dal 1' nell'attacco della Seleccion, completando il tridente con Nico Gonzalez e Julian Alvarez: l'attaccante del Manchester City, stando alle informazioni raccolte dai colleghi di TyC Sports, è favorito su Lautaro Martinez per un posto al centro dell'attacco. Una buona notizia per l'Inter, con il Toro che prenderebbe così un po' di fiato dopo gli straordinari dell'ultimo periodo.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!