Facundo Colidio sembra destinato al River Plate, ma il club argentino deve ancora presentare una proposta ufficiale all'Inter. Questo l'aggiornamento di Gaston Edul, giornalista di TyC Sports che fa il punto sulla situazione dell'attaccante attraverso un tweet: "L'Inter non ha ancora ricevuto un'offerta dal River per Facundo Colidio - si legge -. Il River ha in corso la trattativa con Colidio (per il contratto). Manca l'invio dell'offerta e che l'Inter sia d'accordo".

Inter todavía no recibió una oferta de River por Facundo Colidio.

River tiene encaminada la negociación con Colidio (contrato).

Falta que mande la oferta y que Inter esté de acuerdo. — Gastón Edul (@gastonedul) July 10, 2023

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!