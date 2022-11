Piccolo allarme in casa Argentina, dove l'attaccante numero 22, Lautaro Martínez ha fatto leggermente preoccupare il ct Lionel Scaloni per via del colpo alla caviglia preso in precedenza che aveva fatto allertare già alla vigilia del match con l'Arabia. Allarme rientrato subito come spiegano i colleghi di TyC Sports che parlano di titolarità quasi certa anche contro la Polonia. Il centravanti dell'Inter si è allenato insieme al resto del gruppo e partirà "titolare nel tridente offensivo insieme a Lionel Messi e Ángel Di María" si legge.